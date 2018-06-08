У Лансини - разрыв связок колена. В сборной Аргентины на ЧМ-2018 его может заменить Паредес

Полузащитник сборной Аргентины Мануэль Лансини получил разрыв передней связки колена на тренировке команды. По этой причине он пропустит чемпионат мира-2018, сообщает пресс-служба национальной команды.

Ласини был в заявке аргентинцев на ЧМ-2018 из 23-х человек. В ближайшее время главный тренер команды Хорхе Сампаоли должен назвать замену из резервного списка. Из полузащитников у сборной Аргентины в нем находятся игрок "Зенита" Леандро Паредес, а также хавбеки "Валенсии" Энцо Перес и "Ромы" Диего Перотти.