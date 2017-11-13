У Испании и в Петербурге сиеста

Война войной, а сиеста по расписанию. Такого принципа придерживаются футболисты сборной Испании, к сожалению для их российских фанатов. Поклонники "Фурии Рохи" начали занимать наблюдательные посты у отеля, где расположились подопечные Хулена Лопетеги, с самого утра.

- В 8 часов двое испанцев в шортах выскочили на улицу на пробежку, сделали круг и вернулись обратно. Не разглядел, кто именно это был, они издалека все на одно лицо, - рассказал один из болельщиков, карауливших у отеля.

Испанцы не горели желанием выходить на улицу - неплохая по ноябрьским меркам погода для Петербурга (солнце, +4 по Цельсию) не манила теплолюбивых южных футболистов. К обеду коллекция фотографий с кумирами молодого человека по имени Мубариз пополнилась только снимком с главным тренером испанской команды. Хулен Лопетеги вышел куда-то, а на обратном пути без возражений встал в кадр.

Встретившийся тут же испанский тележурналист с камерой поделился планами испанской сборной на день:

- Сейчас у них обед, потом обязательно сиеста - это святое! После сна еще один легкий перекус, что-нибудь сладкое с кофе, а потом они сразу поедут на пресс-конференцию. Не думаю, что кто-то пойдет гулять - холод такой! - поежился испанец.

Вечером сборная Испании проведет пресс-конференцию и тренировку на стадионе "Петровский". Хорошо, что завтра матч назначен на поздний вечер (21:45) - гости Санкт-Петербурга в первой половине дня смогут посмотреть город и - что самое главное - не пропустят сиесту. (Егор БЫЧКОВ)