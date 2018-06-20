У Игнашевича лучший процент выигранных единоборств в матче Россия - Египет

По данным InStat, защитник Сергей Игнашевич показал лучший процент выигранных единоборств в матче 2-ого тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта (3:1). Его показатель составил 80 процентов (12 из 15).
Второе место делят Илья Кутепов и Роман Зобнин - 67 процентов (14 из 21 каждый). Третью позицию разделили Мариу Фернандес и Юрий Жирков - 60 процентов (12 из 20 и 3 из 5 соответственно).
Лучшим в составе сборной Египта стал стал Ахмед Хегази - 65 процентов (15 из 23).
Следующий матч на турнире сборная России проведет против Уругвая 25 июня.
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