09:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

У Игнашевича лучший процент выигранных единоборств в матче Россия - Египет

Серегй ИГНАШЕВИЧ и Мохамед САЛАХ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Серегй ИГНАШЕВИЧ и Мохамед САЛАХ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

По данным InStat, защитник Сергей Игнашевич показал лучший процент выигранных единоборств в матче 2-ого тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта (3:1). Его показатель составил 80 процентов (12 из 15).

Второе место делят Илья Кутепов и Роман Зобнин - 67 процентов (14 из 21 каждый). Третью позицию разделили Мариу Фернандес и Юрий Жирков - 60 процентов (12 из 20 и 3 из 5 соответственно).

Лучшим в составе сборной Египта стал стал Ахмед Хегази - 65 процентов (15 из 23). 

Следующий матч на турнире сборная России проведет против Уругвая 25 июня.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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