"У футболиста должны быть мозги". Немецкие болельщики - о видео Виды про Украину

В Германии поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 вызвало активное обсуждение. Вида, напомним, после игры записал видео с выкриком "Слава Украине!" вместе с Огненом Вукоевичем. Позднее он назвал это шуткой, однако среди болельщиков такое заявление вызвало неоднозначную реакцию.

"У футболиста должны быть мозги, – пишет в комментариях к статье в Spiegel пользователь barzussek. – Спорт не нужно использовать для политических глупостей. Если же человек хорошо умеет играть в футбол, это не гарантирует, что он не сделает глупых комментариев. А теперь это называют шуткой. Глупость от этого меньше не становится. Думать сначала надо".

"Национализм и чемпионат мира ходят вместе как "аминь" и церковь, – считает erst nachdenken. - Так что все в тему".

"Слава Украине!" – это нечто "Зиг Хайль" в Третьем Рейхе, – написал apfeldroid. - Так что да, назовите это шуткой. Ничего особенного, сообщение для друзей. Забавно, что хорват произносит украинский "Зиг Хайль" и рискует вылететь с чемпионата мира".

"Заявление Виды скорее не шутка, а политика, – согласен с ним famon. – Но я думал, что в России свобода слова. Или я ошибаюсь?"

"Свобода слова? – оппонирует ему juba39. – Я не хочу жить в стране, где расистские лозунги защищаются свободой слова. Это сродни немецкому "Зиг Хайль", за что в Германии сейчас наказывают. Или что-то изменилось?"

"Успешный футболист может сказать то, что он хочет. Особенно если это умный футболист. Не нужно вырывать политический контекст, – считает micromiller. – Однако его этот поступок значительно снизит симпатию к команде. Можно ждать соответствующей реакции от российской аудитории. А вот олигархи в Киеве порадуются. Возможно, дадут ему гражданство".

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