У ФИФА нет оснований полагать, что Самара или другой город будут лишены матчей ЧМ-2018

Глава департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер уверен, что Самара не будет лишена права принять матчи мирового первенства 2018 года. По словам чиновника, если такое решение будет принято, у него возникнут проблемы.

- Если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у меня будут проблемы, - цитирует "Р-Спорт" Унгера. - У меня нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут исключены из заявки. Им нужно будет решить свои проблемы.

Напомним, Самара примет 6 матчей чемпионата мира - 4 игры группового этапа, а также по одной встрече 1/8 и 1/4 финала. Мировое первенство в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Помимо Самары матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.