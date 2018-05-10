У фанатов сборной Англии на ЧМ-2018 не будет своей официальной песни

У болельщиков сборной Англии, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию, не будет своей официальной песни. Эта многолетняя традиция была нарушена еще на ЧМ-2010, куда английские болельщики отправились без своей песни впервые за долгие годы.

– Официальной песни чемпионата мира не будет, – приводит The Chronicle слова пресс-секретаря Футбольной ассоциации Англии.

В последний раз у фанатов сборной Англии своя песня была на ЧМ-2006. Тогда композиция World at your Feet от Embrace стала одним из лидеров хит-парадов в европейских странах.