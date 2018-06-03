20:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

У экс-футболиста лондонского "Арсенала" в Шереметьеве украли 11 тысяч долларов

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Двое грузчиков аэропорта Шереметьево задержаны по подозрению в краже 11 тысяч долларов у пассажира. Мужчина прилетел из Лондона в Москву и из аэропорта Шереметьево вылетел в Калининград. В аэропорту Храброво, он получил багаж, а в гостинице обнаружил пропажу денег. Следователи Западного линейного управления МВД РФ на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").

– В УМВД России по Калининграду с заявлением о пропаже денежных средств на сумму 11 тысяч долларов обратился гражданин Великобритании, – приводит ТАСС слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк. – В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево были установлены и задержаны два грузчика (1988 и 1982 годов рождения), которые осуществляли разгрузку багажа рейса Лондон – Москва и совершили кражу денежных средств из багажа пассажира. Похищенные денежные средства изъяты и в скором времени будут возвращены владельцу.

Сообщается, что потерпевший – бывший футболист сборной Нигерии и английских клубов "Арсенал", "Вест Бромвич" и "Портсмут" Нванкво Кану

В Калининграде сборная Нигерии проведет матч чемпионата мира против Хорватии 16 июня.

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http://tass.ru/proisshestviya/5258976

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КОММЕНТАРИИ (5)
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crazysun78

Ну вот, минус 11 баксов из ввп страны... )

20:42

rusfed 2.0

а зачем ему нал нужен был? какой-то откат отдать?

20:29

ДжЫмкО

надеюсь, парней отпустят, а негра вернут хозяину)

20:26

Serenky25

Он 11 000 налом вез в чемодане? А так можно?

20:25

ЗЮК:

В Шыриметьиви.

20:23

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