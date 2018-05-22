11:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

У Дзюбы - 36,6. Форвард будет тренироваться в общей группе

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Нападающий сборной России Артем Дзюба сегодня проведет тренировку в общей группе на сборах в Австрии, сообщает пресс-служба национальной команды. Форвард "Арсенала" пропустил начало сборов из-за высокой температуры. Сейчас ее удалось сбить.

Также стало известно, что хавбек Алан Дзагоев, занимавшийся по индивидуальной программе, тоже будет сегодня тренироваться в общей группе.

Сборная России в Нойштифте проходит подготовку к чемпионату мира-2018. 30 мая команда проведет товарищеский матч против Австрии.

Сборная России на чемпионате мира по футболу 

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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