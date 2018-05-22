У Дзюбы - 36,6. Форвард будет тренироваться в общей группе

Нападающий сборной России Артем Дзюба сегодня проведет тренировку в общей группе на сборах в Австрии, сообщает пресс-служба национальной команды. Форвард "Арсенала" пропустил начало сборов из-за высокой температуры. Сейчас ее удалось сбить.

Также стало известно, что хавбек Алан Дзагоев, занимавшийся по индивидуальной программе, тоже будет сегодня тренироваться в общей группе.

Сборная России в Нойштифте проходит подготовку к чемпионату мира-2018. 30 мая команда проведет товарищеский матч против Австрии.

36,6

Вот цифры, которые все эти дни с нетерпением ждали врачи и тренеры @TeamRussia, журналисты и болельщики, а также сам Дзюба!

Сегодня он тренируется в общей группе! pic.twitter.com/A8JBqRKmCF – Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.

Сборная России на чемпионате мира по футболу