У Дзагоева повреждение задней поверхности бедра, срок восстановления пока неизвестен

Официальный твиттер сборной России сообщил о состоянии здоровья полузащитника Алана Дзагоева.
- Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра, - говорится в сообщении. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток.
Футболист получил травму в матче с Саудовской Аравией (5:0). Его заменил Денис Черышев, который забил два мяча.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток. pic.twitter.com/jLmDP1A8sb– Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/