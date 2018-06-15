У Дзагоева повреждение задней поверхности бедра, срок восстановления пока неизвестен

Официальный твиттер сборной России сообщил о состоянии здоровья полузащитника Алана Дзагоева.

- Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра, - говорится в сообщении. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток.

Футболист получил травму в матче с Саудовской Аравией (5:0). Его заменил Денис Черышев, который забил два мяча.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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