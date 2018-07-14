Тюрам был очарован Мбаппе, когда тому было всего пять лет

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам отметил, что очень давно знает нынешнего форварда "трехцветных" и "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

- Вообще я знаю Мбаппе очень долгое время, - цитирует пресс-служба ФИФА слова Тюрама. - Однажды я задержался после тренировки, чтобы поиграть с детьми, которые были рядом. Среди них был Мбаппе, ему тогда было 5-6 лет.

Уже через несколько минут я был очарован этим ребенком. Помню, что расспрашивал всех, кто этот парень и откуда он приехал.

Ради правды, он и сейчас выглядит, как ребенок. Мбаппе имеет качество, которое я очень люблю, – он становится лучше, когда возникают трудности.



На чемпионате мира-2018 19-летний Мбаппе забил 3 гола в 6 играх за сборную Франции.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)​

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