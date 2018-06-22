Тысячи людей критикуют аргентинского болельщика, оскорбившего россиянку на ЧМ-2018

Аргентинец Нестор Фернадо Пенови, оскорбивший россиянку во время чемпионата мира, подвергся критике множества людей, пишет Diario Hoy. Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором Пенови просит россиянку, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного содержания.
- Тысячи людей выражают негативное отношение к этому поступку в социальных сетях, обвиняя Пенови в том, что он "педофил", - сообщает аргентинское издание.
Пенови было запрещено посещать матчи чемпионата мира-2018. По данным аргентинских СМИ, он уже вернулся на родину.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/seksistskaya-i-neumestnaya-shutka-argentinskoe-smi-o-postupke-bolelschika-oskorbivshego-rossiyanku-1424962/