Тысячи людей критикуют аргентинского болельщика, оскорбившего россиянку на ЧМ-2018

Аргентинец Нестор Фернадо Пенови, оскорбивший россиянку во время чемпионата мира, подвергся критике множества людей, пишет Diario Hoy. Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором Пенови просит россиянку, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного содержания.

- Тысячи людей выражают негативное отношение к этому поступку в социальных сетях, обвиняя Пенови в том, что он "педофил", - сообщает аргентинское издание.

Пенови было запрещено посещать матчи чемпионата мира-2018. По данным аргентинских СМИ, он уже вернулся на родину.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:

что, где и когда смотреть на ТВ