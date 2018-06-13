Тысячи футбольных болельщиков застряли в пробке на границе Белоруссии и России

На трассе Минск – Брест – Москва образовалась пробкой длиной порядка 20 километров на границе Белоруссии и России. В настоящее время в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции, которые обеспечивают дорожную безопасность в плане предупреждения ДТП, своевременного продвижения колонны и недопущения образования заторов на дороге, передает "Белта".

По информации телеканала "Мир 24", в пробке застряли тысячи футбольных болельщиков, которые отправляются на чемпионат мира в России.

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