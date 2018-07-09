"Тяжелое наказание для Вукоевича. Они не думали, какую реакцию может вызвать их видео". Хорватский журналист – о наказании Виды и Вукоевича

Главный редактор хорватской редакции Goal.com Анте Бушкулич считает справедливым решение о наказании защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и скаута киевского "Динамо" Огнена Вукоевича. Вида получил предупреждение от ФИФА, а Вукоевич был отстранен Хорватским футбольным союзом от делегации сборной.

– На мой взгляд, это справедливое решение, даже более тяжелое для Вукоевича, – отметил Бушкулич. – Считаю, что там не было никакого политического сообщения. Лишь их приветствие многим друзьям, которые у них есть в Украине. Все были очень счастливы из-за нашей победы. Конечно, выкладывать это видео было совершенно нецелесообразным решением. Они явно не думали, какую реакцию может вызвать их пост. Но я все равно не считаю, что это было злонамеренно. (Игорь НОВИКОВ)

После победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2, пен. – 4:3) Вида и Вукоевич записали видео, в котором выкрикнули: "Слава Украине!"

Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной //

Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии. Вида - без санкций