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00:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тьягу Силва получил травму в матче с Боливией


Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Боливии. Игрок обороны южноамериканцев получил повреждение на 29-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Маркиньюс.

Силва покинул поле на карете скорой помощи. В ближайшие часы ему предстоит пройти медицинское обследование, которое определит степень тяжести травмы.

Отметим, что после 1-го тайма счет в матче не открыт - 0:0.

Напомним, бразильцы досрочно вышли на чемпионат мира. Помимо матча с Боливией, команде Тите предстоит сыграть с Чили.  Встреча состоится в ночь на 11 октября. Начало матча - 2.30 по московскому времени.

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