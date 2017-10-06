Тьягу Силва получил травму в матче с Боливией

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Боливии. Игрок обороны южноамериканцев получил повреждение на 29-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Маркиньюс.

Силва покинул поле на карете скорой помощи. В ближайшие часы ему предстоит пройти медицинское обследование, которое определит степень тяжести травмы.

Отметим, что после 1-го тайма счет в матче не открыт - 0:0.

Напомним, бразильцы досрочно вышли на чемпионат мира. Помимо матча с Боливией, команде Тите предстоит сыграть с Чили. Встреча состоится в ночь на 11 октября. Начало матча - 2.30 по московскому времени.