"Ты, сынок, не сдавайся". Ярцев обратился к Дзюбе

Четверг. Москва. Лужники. Россия - Саудовская Аравия - 5:0. Радость Артема ДЗЮБЫ: есть гол на домашнем ЧМ-2018 менее чем через две минуты после выхода на замену. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев после победы национальной команды в матче открытия чемпионата мира-2018 над Саудовской Аравией (5:0) в эфире Первого канала призвал не впадать в эйфорию и сосредоточиться на следующих играх – с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара). Специалист выразил надежду на выход россиян из группы, а также обратился к автору третьего гола, отвечавшему на вопросы в прямом эфире форварду Артему Дзюбу.

– Артем, я знаю твой характер. Ты, сынок, не сдавайся, потому что победить можно только сжатым кулаком, а не растопыренными пальцами. Если вы будете сильны и мощны, как сегодня, то вся страна будет только благодарна вам. Тебе удачи, дорогой мой, – сказал Ярцев, которого форвард в ответ поблагодарил.

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