"Ты просто космос, Стас". Новое граффити в Санкт-Петербурге

В одном из районов Санкт-Петербурга появилось граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Изображение в своем Твиттере опубликовал пресс-атташе хоккейного клуба "СКА-Нева" Константин Белюков.
Сборная России под руководство Черчесова на проходящем чемпионате мира одержала две победы в группе с общим счетом 8:1 и вышла в плей-офф турнира.
"Ты просто космос, Стас".
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Дополнительная информация
https://twitter.com/Kostya_Belyukov/status/1009810150486609922