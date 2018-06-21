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"Ты просто космос, Стас". Новое граффити в Санкт-Петербурге

Граффити в Санкт-Петербурге. Фото twitter.com/Kostya_Belyukov
Граффити в Санкт-Петербурге. Фото twitter.com/Kostya_Belyukov

В одном из районов Санкт-Петербурга появилось граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Изображение в своем Твиттере опубликовал пресс-атташе хоккейного клуба "СКА-Нева" Константин Белюков.

Сборная России под руководство Черчесова на проходящем чемпионате мира одержала две победы в группе с общим счетом 8:1 и вышла в плей-офф турнира.

"Ты просто космос, Стас".
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https://twitter.com/Kostya_Belyukov/status/1009810150486609922

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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