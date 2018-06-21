"Ты просто космос, Стас". Новое граффити в Санкт-Петербурге

В одном из районов Санкт-Петербурга появилось граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Изображение в своем Твиттере опубликовал пресс-атташе хоккейного клуба "СКА-Нева" Константин Белюков.

Сборная России под руководство Черчесова на проходящем чемпионате мира одержала две победы в группе с общим счетом 8:1 и вышла в плей-офф турнира.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу