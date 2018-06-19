"Ты просто космос, Стас". Комментатор включил песню "Ленинграда" после победы России над Египтом

Комментатор Владимир Стогниенко включил песню "Ленинграда" "Экстаз" после победы сборной России во втором матче чемпионата мира над Египтом (3:1), которая практически гарантировало команде выход в плей-офф.

Таким образом он поздравил главного тренера России Станислава Черчесова с победой. Напомним, что африканцам забили Денис Черышев и Артем Дзюба, автоголом отметился защитник египтян Ахмед Фатхи.

Свой первый матч на турнире подопечные Черчесова также выиграли, разгромив Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Впереди осталась одна игра со сборной Уругвая. Она пройдет 24 июня в Самаре.