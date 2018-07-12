Твиттер сборной России опубликовал фото Фернандеса с детьми

Официальный Твиттер сборной России опубликовал фотографию защитника команды Мариу Фернандеса с детьми.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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