09:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Твиттер сборной России опубликовал фото Фернандеса с детьми


Официальный Твиттер сборной России опубликовал фотографию защитника команды Мариу Фернандеса с детьми.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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