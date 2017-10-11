20:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Твиттер сборной Исландии подшутил над США, напомнив о численности населения

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Сборная Исландии на своей странице в Твиттере решила пошутить над США после того, как те не смогли пробиться на чемпионат мира-2018. Напомним, исландцы выиграли группу отборочного турнира, опередив Хорватию и Украину.

"Забавный факт: население США в 1000 раз больше, чем в Исландии. Еще один забавный факт – это неважно", – написано в Твиттере исландцев.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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rusfed 2.0

insanegopher, роль пунктуации часто недооценивается, и поэтому ее правилами мало кто владеет.

20:32

Millwall82

В США футбол на колхозном уровне, примерно как наше ФНЛ.

20:31

insanegopher

ИЛи вариант never mind - "а, забейте/забудьте" с тем обыгрышем

20:25

insanegopher

@Еще один забавный факт – это неважно@ где вы этих птушников-переводчиков берете? "Забавный факт: население США в 1000 раз больше, чем в Исландии. Еще один забавный факт... это неважно..." будет правильнее по смыслу, ибо в оригинале обыгрывается шутка-намек на выход Исландии и невыход США на ЧМ, а не то, что разница в кол-ве населения не имеет значения.

20:24