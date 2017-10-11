Твиттер сборной Исландии подшутил над США, напомнив о численности населения

Сборная Исландии на своей странице в Твиттере решила пошутить над США после того, как те не смогли пробиться на чемпионат мира-2018. Напомним, исландцы выиграли группу отборочного турнира, опередив Хорватию и Украину.
"Забавный факт: население США в 1000 раз больше, чем в Исландии. Еще один забавный факт – это неважно", – написано в Твиттере исландцев.
Fun fact: The population of United States is 1,000 times greater than Iceland's. Another fun fact... Never mind...!– Icelandic Football (@icelandfootball) 11 октября 2017 г.
rusfed 2.0
insanegopher, роль пунктуации часто недооценивается, и поэтому ее правилами мало кто владеет.
20:32
Millwall82
В США футбол на колхозном уровне, примерно как наше ФНЛ.
20:31
insanegopher
ИЛи вариант never mind - "а, забейте/забудьте" с тем обыгрышем
20:25
insanegopher
@Еще один забавный факт – это неважно@ где вы этих птушников-переводчиков берете? "Забавный факт: население США в 1000 раз больше, чем в Исландии. Еще один забавный факт... это неважно..." будет правильнее по смыслу, ибо в оригинале обыгрывается шутка-намек на выход Исландии и невыход США на ЧМ, а не то, что разница в кол-ве населения не имеет значения.
20:24