Твиттер сборной Исландии подшутил над США, напомнив о численности населения

Сборная Исландии на своей странице в Твиттере решила пошутить над США после того, как те не смогли пробиться на чемпионат мира-2018. Напомним, исландцы выиграли группу отборочного турнира, опередив Хорватию и Украину.

"Забавный факт: население США в 1000 раз больше, чем в Исландии. Еще один забавный факт – это неважно", – написано в Твиттере исландцев.