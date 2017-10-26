Твиттер ЧМ-2018 поздравил Фарфана с 33-летием

Официальный твиттер чемпионата мира 2018 года поздравил с днем рождения полузащитника "Локомотива" и сборной Перу Джефферсона Фарфана. Сегодня, 26 октября, хавбеку исполняется 33 года.

– Отличный возраст, чтобы сыграть на ЧМ-2018 в России, – говорится в поздравлении.

Ранее "Локомотив" пожелал Фарфану забитых мячей и выхода на мировое первенство, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В текущем сезоне на клубном уровне полузащитник провел 14 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, сборная Перу в стыковых матчах ЧМ-2018 сыграет против Новой Зеландии, Фарфан был вызван в состав национальной команды. Матчи пройдут 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме.

Фарфан: взлеты и падения