Твиттер чемпионата мира поздравил Салаха с днем рождения

В официальном твиттере чемпионата мира-2018 было опубликовано поздравление форварда сборной Египта Мохамеда Салаха с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 26 лет.
Сегодня сборная Египта сыграет со сборной Уругвая на чемпионате мира. Матч начнется в 15.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что нападающий, который ранее получил травму, сможет принять участие в этой игре.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Happy Birthday, @MoSalah! 🎉#EGY#WorldCup pic.twitter.com/0Z0p3MW5qk– FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 15 июня 2018 г.
Египет- Уругвай: чемпионат мира по футболу, 14 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/