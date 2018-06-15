Твиттер чемпионата мира поздравил Салаха с днем рождения

В официальном твиттере чемпионата мира-2018 было опубликовано поздравление форварда сборной Египта Мохамеда Салаха с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 26 лет.

Сегодня сборная Египта сыграет со сборной Уругвая на чемпионате мира. Матч начнется в 15.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что нападающий, который ранее получил травму, сможет принять участие в этой игре.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Египет- Уругвай: чемпионат мира по футболу, 14 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу-2018: Все о сборной России