Турки выпустят против России футболиста удаленного в прошлом матче. Правильно ли это?

Как стало известно "СЭ", на совещании перед матчем Россия – Турция, который состоится сегодня, был поднят вопрос о, возможно, неправомерном участии в матче одного из футболистов гостей.

Дело в том, что нападающий Дженк Тосун в предыдущем товарищеском матче турок (с Тунисом, 2:2) получил прямую красную карточку и был удален с поля. Организаторы матча изучают вопрос регламента – возможно ли футболисту, получившему прямую красную карточку, играть в следующем матче. Турецкая сторона, по предварительным данным, намерена выпустить футболиста на поле. (Сергей ЕГОРОВ)

Матч Россия - Турция состоится сегодня, 5 июня, на "ВЭБ Арене". Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.