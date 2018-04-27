Тур кубка чемпионата мира стартовал в Японии

Торжественная церемония начала тура кубка чемпионата мира по Японии прошла в токийском аэропорту Ханэда. Япония станет последней страной международной части турне кубка, его смогут увидеть болельщики и поклонники футбола в Токио, Осаке и Сидзуоке.

– В мире спорта нет другой награды, которая была бы столь же символичной, как кубок ФИФА, – цитирует РИА Новости генерального секретаря ФИФА Фатму Самуру. – Это произведение искусства ассоциируется со славой, это самая высокая награда, о которой может мечтать футболист. Но для ФИФА его значение этим не ограничивается. В нем сконцентрирована страсть миллионов болельщиков в мире, вне зависимости от возраста, пола, расы, социальных условий.

Тур главного трофея чемпионата по странам мира стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь кубок побывал в 16 городах России. 22 января в Лондоне началась международная часть тура, в ходе которой трофей объехал 51 страну. В мае кубок вернется в Россию и посетит еще девять городов.