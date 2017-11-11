Тунис вышел на чемпионат мира-2018

Сборная Туниса сыграла вничью с Ливией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 года – 0:0. Благодаря этому результату команда набрала 14 очков и стала недостижимой для соперников по группе A.
Отметим, что Тунис в пятый раз примет участие в мировом первенстве. Напомним, что на ЧМ-2002 они играли в одной группе вместе с Россией.
Подопечные Хенрика Касперчака стали 26-й командой, которая отобралась в финальную стадию чемпиона мира 2018 года, который пройдет в России.
Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал и Марокко.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд.
Группа A
6-й тур
Тунис - Ливия - 0:0
Судья: Нампиандраза (Мадагаскар).
11 ноября. Радес. Стадион "Радес".
#Tunisia get the 1 point they needed with a 0-0 draw at home in #TUNLIB, and they qualify for #WC2018!! It's their 5th #WorldCup all-time, and their 1st since 2006! #WCQ #Tunisie 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳👏👏👏👏 pic.twitter.com/SGo8jnU2IW– Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 11 ноября 2017 г.
#Tunisia qualify for their 1st #WorldCup since 2006 with a strong record in #CAF Group A: 4-0-2, 14 points, 11 goals scored, 4 goals conceded. #WCQ #Tunisie #CarthageEagles 🦅🇹🇳👏👏👏 pic.twitter.com/kN3lyvXjlZ– Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 11 ноября 2017 г.
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mnikischin
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23:52
Grey Owl
ура.
22:39