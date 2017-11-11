Тунис вышел на чемпионат мира-2018

Сборная Туниса сыграла вничью с Ливией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 года – 0:0. Благодаря этому результату команда набрала 14 очков и стала недостижимой для соперников по группе A.

Отметим, что Тунис в пятый раз примет участие в мировом первенстве. Напомним, что на ЧМ-2002 они играли в одной группе вместе с Россией.

Подопечные Хенрика Касперчака стали 26-й командой, которая отобралась в финальную стадию чемпиона мира 2018 года, который пройдет в России.

Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал и Марокко.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд.

Группа A

6-й тур

Тунис - Ливия - 0:0

Судья: Нампиандраза (Мадагаскар).

11 ноября. Радес. Стадион "Радес".

Турнирная таблица – здесь