Тунис победил Гвинею и почти попал на ЧМ-2018

Тунис обыграл Гвинею в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2018. В другом поединке ДР Конго оказалась сильнее Ливии.

Тунисцы лидируют в турнирной таблице группы A, опережая конголезцев на 3 очка. Для попадания в финальную стадию им достаточно в последнем туре не проиграть дома Ливии, которая досрочно потеряла шансы попасть на чемпионат мира.

Чемпионат мира

Отборчный турнир

Африка

3-й раунд

Группа A

Гвинея - Тунис - 1:4 (1:1)

Голы: Н. Кейта, 36 (1:0). Мсакни, 45+2 (1:1). Мсакни, 74 (1:2). Бен Амор, 83 (1:3). Мсакни, 90+6 (1:4).

Удаление: Н. Кейта (Г), 90+4.

Ливия - ДР Конго - 1:2 (0:0)

Голы: Бакамбу, 50 (0:1). Аль-Мусрати, 69 (1:1). Мубеле, 75 (1:2).

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