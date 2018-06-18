Тунис - Англия: вратаря настигла карма за симуляции во время Рамадана?

Основной вратарь сборной Туниса Муэз Ассен получил травму уже на первых минутах стартового матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Англии (1:2). Голкипер смог доиграть только до 16-й минуты, после чего был заменен на Фарука Бен Мустафа. По версии многих пользователей, Ассена настигло кармическое наказание за недавние симуляции.

Дело в том, что в двух товарищеских матчах перед стартом ЧМ-2018 - против Португалии (2:2) и Турции (2:2) - Ассен дважды симулировал травму после заката солнца. Обе игры состоялись во время священного месяца Рамадан, когда мусульманам не разрешается есть и пить от восхода и до заката. Пока врачи оказывали вратарю помощь, партнеры по команде пили воду и подкреплялись.

Рамадан закончился 14 июня, так что Ассену уже необязательно симулировать на чемпионате мира. Впрочем, судя по всему, сегодняшняя травма у него была уже настоящая.

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