Тунис - Англия: дубль Кейна принес "Трем львам" победу

Сборная Англии вырвала победу у Туниса в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Счет на 11-й минуте открыл капитан англичан Харри Кейн, а на 35-й Ферджани Сасси реализовал пенальти. Кейн оформил дубль, забив уже в добавленное ко второму тайму время.

На 16-й минуте тунисцы лишились основного вратаря. Муэз Ассен получил травму и был заменен на Фарука Бен Мустафа.

Чемпионат мира-2018

Группа G

Тунис - Англия - 1:2 (1:1)

Голы: Кейн, 11 (0:1). Сасси, 35 - с пенальти (1:1). Кейн, 90+1 (1:2).

Тунис: Ассен (Бен Мустафа, 16), Бронн, С.Бен Юссеф, Мериа, Маалул, Скири, Сасси, Бадри, Слити (Бен Амор, 74), Ф.Бен Юссеф, Хазри (Халифа, 85).

Англия: Пикфорд, Стоунс, Магуайр, Уокер, Триппьер, Хендерсон, Лингард (Дайер, 90+3), Алли (Лофтус-Чик, 80), Янг, Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 68).

Предупреждение: Уокер, 33.

Судьи: РОЛЬДАН. Гусман, де ла Крус (все Колумбия).

ВАР: Риччи (Бразилия). Варгас (Боливия), Де Карвалью (Бразилия), Лопеш Мартинш (Португалия).

18 июня. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 41064 зрителя.