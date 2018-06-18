Тунис - Англия: прогноз букмекеров

В понедельник, 18 июня, в Волгограде пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. На стадионе "Волгоград Арена" сыграют сборные Туниса и Англии. Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Англии на победу с коэффициентом 1,43, на ничью – 4,58, а успех тунисцев – 9,08.

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Тунис – Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)