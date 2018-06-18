Троицкий мост будут разводить в другое время на ЧМ-2018

Во время проведения в Петербурге чемпионата мира по футболу изменится график разводки Троицкого моста в Санкт-Петербурге, информирует 78.ru со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ "Мостотрест".

Так, в дни игр ЧМ-2018 мост будет разводиться на 1 час 40 минут позже. С 19 на 20 июня, с 26 на 27 июня и с 10 на 11 июля переправа будет недоступна для автомобилистов с 03:00 до 04:50.

Ранее стало известно, что в Петербурге закроют движение транспорта по Никольскому мосту.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу