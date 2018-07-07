19:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Трое в кокошниках" прилетели в Сочи на матч Россия - Хорватия


Болельщики Дмитрий Гнатюк, Инна Калинская и Юрий Гнатюк, прославившиеся в социальных сетях как "Трио в кокошниках", прибыли в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии

 
Дмитрий ГНАТЮК, Инна КАЛЕНСКАЯ и Юрий ГНАТЮК."Если снимем кокошники, никто нас не узнает"

1 июля на матче 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании (1:1, 4:3 по пенальти) на стадионе "Лужники" в Москве операторы прямой видеотрансляции показали на трибунах трех вышеназванных болельщиков, жуюших хот-доги. 

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180707/1139062896.html

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