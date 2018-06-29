"Три вратаря точно помогут". Реднапп - о том, как России победить Испанию

Известный английский специалист Харри Реднапп признался, что сборной России придется очень тяжело в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

- С Испанией придется очень тяжело, - сказал Реднапп "СЭ". - Я даже не знаю, как русские могут победить ее легальным способом. Чтобы пройти дальше вам надо выпустить на поле 16 игроков. Или сколько там в заявке? 23? Три вратаря точно помогут.

Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф мирового первенства. Она встретится с Испанией в 1/8 финала турнира (1 июля, Москва, "Лужники").

Полностью мнение Реднаппа - здесь

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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