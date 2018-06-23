Три мексиканских полицейских приехали в Ростов-на-Дону вместе с болельщиками

Три мексиканских полицейских приехали в Ростов-на-Дону для того, чтобы помочь в обеспечении безопасности соотечественников, готовящихся поддержать сборную Мексики в матче чемпионата мира с командой Кореи.

В день матча в Ростове-на-Дону находится более 30 тысяч мексиканских болельщиков, которые с утра ходят по городу, распевая песни и фотографируясь со всеми желающими.

- Из Мексики в Россию прилетели трое полицейских, – цитирует ТАСС одного из полицейских. – Сначала мы были вместе со своими болельщиками в Москве, когда там был матч с командой Германии, сейчас мы находимся в Ростове, а затем поедем в Екатеринбург, где наша команда будет играть со шведами.

Не могу сказать, что мои соотечественники доставляют нам массу хлопот. Поэтому у меня было время посмотреть Москву и пообщаться со своими коллегами из России. Могу сказать, что столица вашей страны прекрасна, а полицейские России – очень дисциплинированные люди.

Матч между сборными Мексики и Швеции пройдет в Екатеринбурге 27 июня.

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