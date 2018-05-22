Три игрока "Атлетика" и одноклубник Черышева помогут Испании готовиться к ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал семерых футболистов, которые помогут команде готовиться к чемпионату мира-2018. Тренерский штаб не планирует включать их в окончательную заявку на турнир. Тем не менее, они будут тренироваться в составе сборной и готовиться к товарищескому матчу против Швейцарии.

В их число вошли: Иньяки Уильямс, Йерай Альварес, Унаи Нуньес (все - "Атлетик"), Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Вальехо ("Реал"), Карлос Солер ("Валенсия") и Родри ("Вильярреал").

Они присоединятся к сборной в понедельник, 28 мая.

Сборная Испании огласила состав на ЧМ-2018 21 мая. Отметим, что за сутки до первого матча команды на турнире заявку можно менять в случае травм футболистов.

Испания в групповом турнире чемпионата мира сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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