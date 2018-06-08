Три четверти россиян планируют смотреть трансляции чемпионата мира

Специалисты консалтингового подразделения Media Direction Group (Brandscience) провели опрос среди россиян и выяснили, собираются ли они наблюдать за матчами чемпионата мира.

Только 3 процента респондентов не планируют ни смотреть трансляции, ни читать новости о турнире. 11 процентов также не собираются смотреть трансляции, но будут читать новости от случая к случаю, а 9 процентов - регулярно. При этом 77 процентов опрошенных планируют смотреть трансляции чемпионата мира. 38 процентов - наиболее интересные, 39 - все, которые смогут.

Исследование проводилось по всей России. В опросе приняли участие 1293 респондента в возрасте от 16 до 55 лет. Специалисты опросили мужчин (50%) и женщин (50%), проявлявших интерес к предыдущим чемпионатам мира по футболу и хоккею, Олимпиаде и другим спортивным мероприятиям.

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