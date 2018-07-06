22:30 6 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Треть месячной нормы осадков за час выпало в Сочи перед матчем Россия - Хорватия


Треть месячной нормы осадков выпало в Сочи сегодня в течение часа, сообщает РИА Новости. В городе возникли трудности с движением пешеходов и автотранспорта.

Завтра на сочинском стадионе "Фишт" состоится матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Ранее хорватская команда перенесла тренировку на другую арену из-за сильного дождя. 

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Россия - Хорватия

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https://rsport.ria.ru/football/20180706/1139029031.html

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