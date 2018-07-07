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Треть месячной нормы осадков выпало в Сочи перед матчем ЧМ-2018 Россия - Хорватия


Перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия в Сочи выпало треть месячной нормы осадков. Из-за этого хорваты были вынуждены перенести тренировку со стадиона "Фишт".

Как сообщает "Р-Спорт", в городе после этого возникли трудности с движением пешеходов и автотранспорта. В интернете появились кадры, на которых видны последствия ливня.

По информации гидрометцентра России, в день матча дождь не ожидается. По прогнозу, температура воздуха составит 23,9 градуса по Цельсию при влажности 78 процентов.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://rsport.ria.ru/football/20180706/1139029031.html

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