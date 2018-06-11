Трент Сейнсбери: "Я хочу услышать, как наши болельщики будут петь австралийский гимн в России"

Полузащитник сборной Австралии Трент Сейнсбери рассказал о том, как его встретила Казань и как остановить Антуана Гризманна.

- Гризманн – один из лучших игроков в мире, но футбол - это командная игра. Все вместе мы постараемся его закрыть, - сказал Сейнсбери. - Вообще, у Франции много хороших игроков. Они могли бы создать 3-4 сильных сборных и привезти сюда. Мы будем стараться найти свои шансы.

- В Казани нам все нравится. Хорошая база, отличная организация. Все хорошо. Я чувствую себя в Казани здорово. Мы верим, что нас хорошо поддержат на трибунах. Я хочу услышать, как наши болельщики будут петь австралийский гимн на российских стадионах. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Сборная Австралии сыграет в группе С против команд Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).

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