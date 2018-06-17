Трент Сайнсбери: "Из матча с Францией можно вынести много позитивных моментов"

Защитник сборной Австралии Трент Сайнсбери считает, что его команда должна извлечь уроки из поражения от команды Франции (1:2) в матче первого тура чемпионата мира. По его словам, австралийцы, несмотря на поражение, показали хороший футбол.

- Я думаю, что мы действовали неплохо, и при такой игре мы вполне могли и не проиграть, - цитирует официальный сайт ФИФА Сайнсбери. - Мы можем извлечь много позитивных моментов из этой встречи и двигаться дальше.

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