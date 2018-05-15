13:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии съела снежная плесень. Фото

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Тренировочные поля в Нижнем Новгороде, на которых во время чемпионата мира-2018 должны были работать сборные Аргентины и Англии, пострадали от снежной плесени, сообщает Telegram-канал "Мутко против". За менее чем месяц, оставшийся до начала турнира, агрономы не смогут ничего сделать с травяным покрытием.

Как отмечает источник, "остается только поливать газон и ждать, что трава вырастет".

При этом, аргентинцы и англичане во время турнира в России не будут базироваться в Нижнем Новгороде. "Альбиселесте" разместятся в подмосковных Бронницах, а британцы – в Репине и Зеленогорске (Ленинградская область).

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В Нижнем Новгороде будут сыграны 6 матчей турнира, включая встречи группового турнира АргентинаХорватия (21 июня) и АнглияПанама (24 июня).

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Thomas_Boy_

Работа либерастов. 100%.

14:31

Объектив

"тут тренироваться Англии"... Какой ужас! Срочно скинуться всей страной на тренировочное поле для англичан! Только панамцев и хорватов на него не пускать - а то вытопчут траву, по которой должны ходить божественные бутсы человекобогов... Никита Камышев к работе мойщиком посуды в пабе готов, зачет!

14:18

Fragile

Это ещё бакланы до них не добрались!

13:44

titan2313

Это не плесень, это моль!

13:23

grey174

Ничего удивительного, "снежная плесень" не значится в санкционных списках британцев!

13:16

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