Тренировочные базы Ставрополья к ЧМ-2018 будут готовы до 1 декабря

Тренировочные базы на Кавказских Минеральных водах для участников чемпионата мира 2018 года будут готовы к 1 декабря. Об этом сообщил начальник отдела госпрограмм и планово- экономической работы министерства физической культуры и спорта края Сергей Горбатых. Международная федерация футбола (ФИФА) определила список из 60 баз для команд-участниц турнира. Процесс выбора национальными сборными тренировочных площадок начался в сентябре этого года.

- До 1 декабря все площадки будут готовы, всего их пять - в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове и две базы в Железноводске, - цитирует ТАСС Горбатых. - Каждая площадка идет в паре с гостиницей, гостиницы выбрал оргкомитет в соответствии с требованиями. Здесь спортсмены будут жить, тренироваться, а на матчи будут вылетать из аэропорта Минвод.

Площадок больше, чем команд, потому что такова позиция ФИФА. Это сделано, в частности, с целью развития инфраструктуры спорта и футбола. Команды имеют право выбора, они сами ездят и смотрят стадионы, к началу февраля они должны определиться.