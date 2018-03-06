Тренировочные базы ЧМ-2018 в Ростовской области передадут ФИФА в апреле

Тренировочные базы Ростовской области, которые будут использоваться во время чемпионата мира-2018, передадут в управление ФИФА в апреле, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра по физкультуре и спорту региона Петра Серова. В регионе расположены шесть тренировочных полей и база: стадионы "Олимп-2", "Локомотив", СКА и "Труд" в Ростове-на-Дону, "Торпедо" в Таганроге и стадион спорткомплекса имени Лакомова в Азове.

- Уже завершаются работы по благоустройству, в основном. ФИФАсейчас график выстраивают и нам дадут. Я думаю, в апреле мы их все передадим, может быть, и раньше, - сказал Серов.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня), также встречу 1/8 финала (2 июля).