Тренировочные базы ЧМ-2018 Анапы и Геленджика передадут спортшколам к сентябрю

Стадионы в Анапе и Геленджике передадут муниципалитетам в начале учебного года, сообщает Welcome 2018 со ссылкой на первого замминистра физкультуры и спорта Краснодарского края Сергея Мясищева. Стадионы были тренировочными площадками участников чемпионата мира-2018. В Анапе базировалась сборная Дании, а в Геленджике - Исландия и Швеция.

- Процесс передачи запущен. Необходимы решения советов муниципальных образований, Законодательного собрания Краснодарского края, – сказал Мясищев. – Но как только документы будут готовы, мы сразу передадим эти субъекты в муниципальную собственность. Мы планируем, чтобы к 1 сентября можно было уже заниматься на этих площадках.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь