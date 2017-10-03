Тренировочную площадку ЧМ-2018 в Воронеже реконструируют до конца года

Реконструкцию стадиона "Локомотив" в Воронеже планируется завершить до конца года, сообщает "Интерфакс". Стадион станет одной из 64 тренировочных площадок для участников ЧМ-2018.
В ходе реконструкции на стадионе будет заменено футбольное поле, установлены трибуны на 500 мест; планируется благоустроить территорию и организовать парковочные места. В настоящее время реконструкция подходит к заключительной стадии.
Дополнительная информация
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=874518&sec=1671
Vinchester
А Вот почему я ничего не знал о реконструкции! В 2918 году оказывается у нас опять ЧМ!!! Ну к 2918 должны уж закончить реконструкцию!!!))))))
18:13 3 октября