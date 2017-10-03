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17:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тренировочную площадку ЧМ-2018 в Воронеже реконструируют до конца

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Реконструкцию стадиона "Локомотив" в Воронеже планируется завершить до конца года, сообщает "Интерфакс". Стадион станет одной из 64 тренировочных площадок для участников ЧМ-2918. 

В ходе реконструкции на стадионе будет заменено футбольное поле, установлены трибуны на 500 мест; планируется благоустроить территорию и организовать парковочные места. В настоящее время реконструкция подходит к заключительной стадии.

Дополнительная информация

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=874518&sec=1671

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vinchester

А Вот почему я ничего не знал о реконструкции! В 2918 году оказывается у нас опять ЧМ!!! Ну к 2918 должны уж закончить реконструкцию!!!))))))

18:13