Тренировочное поле на базе сборной Англии обнесли высоким забором

Поле, на котором будет проводить тренировки сборная Англии во время чемпионата мира-2018 в России, обнесли высоким полупрозрачным забором, информирует "РИА Новости".

Сборная Англии на турнире в России будет проживать в поселке Репино (Санкт-Петербург), тренировочной площадкой выбран стадион "Спартак" в Зеленогорске. Англичане прибыли в Санкт-Петербург во вторник вечером. Поле стадиона "Спартак" обнесли зеленым полупрозрачным забором, который визуально достигает около пяти метров в высоту.

В начале марта исполнявший в тот момент обязанности первого заместителя председателя петербургского комитета по строительству Сергей Климов рассказал, что от трех сборных, которые будут базироваться в окрестностях Санкт-Петербурга на чемпионате мира – Англии, Коста-Рики и Южной Кореи, - поступила просьба установить ограждение высотой в шесть метров вокруг их тренировочных площадок. Позднее российские СМИ сообщили, что просьбу об установке забора подтвердили только англичане.

Первый матч на чемпионате мира по футболу англичане проведут 18 июня против сборной Туниса в Волгограде. Также соперниками сборной Англии по группе G будут команды Бельгии и Панамы.

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