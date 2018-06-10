Тренировка сборной России. Видео

В официальном Твиттере сборной России опубликовано видео тренировки команды. Сборная готовится к старту чемпионата мира-2018 на базе в Новогорске.

Видео с сегодняшней тренировки! Приятного просмотра 😉📽️ pic.twitter.com/OhWBFOjRVa – Сборная России (@TeamRussia) 10 июня 2018 г.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Сборная России на чемпионате мира по футболу