Тренировка сборной России. Видео

В официальном Твиттере сборной России опубликовано видео тренировки команды. Сборная готовится к старту чемпионата мира-2018 на базе в Новогорске.
Видео с сегодняшней тренировки! Приятного просмотра 😉📽️ pic.twitter.com/OhWBFOjRVa– Сборная России (@TeamRussia) 10 июня 2018 г.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").