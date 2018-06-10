23:57 10 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тренировка сборной России. Видео


В официальном Твиттере сборной России опубликовано видео тренировки команды. Сборная готовится к старту чемпионата мира-2018 на базе в Новогорске.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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