22:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тренировка сборной России после победы над Испанией. Видео


Сборная России провела в Новогорске тренировку на следующий день после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, пенальти - 4:3). Россияне в четвертьфинале сыграют с Хорватией, игра пройдет в Сочи 7 июля.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //
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