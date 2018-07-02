Тренировка сборной России после победы над Испанией. Видео

Сборная России провела в Новогорске тренировку на следующий день после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, пенальти - 4:3). Россияне в четвертьфинале сыграют с Хорватией, игра пройдет в Сочи 7 июля.

Тренировка @TeamRussia в Новогорске на следующий день после победы над Испанией pic.twitter.com/w8e2Qpsz7v – Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

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