Тренировка сборной России перед чемпионатом мира. Видео

Пресс-служба сборной России опубликовала видео сегодняшней тренировки команды на сборе в Австрии.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В первом матче мирового первенства команда Станислава Черчесова 14 июня сыграет с Саудовской Аравией. Затем россияне встретятся с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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