19:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тренеры сборных Австралии и Уругвая не посетят жеребьевку ЧМ-2018

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30 тренеров сборных примут участие в жеребьевке финальной стадии чемпионата мира-2018, а также посетят семинар для команд, сообщает пресс-служба ФИФА. Мероприятия пройдут 1 декабря в Москве. Семинар начнется в 14.00 по московскому времени, жеребьевка - в 18.00. 

Из команд-участниц финальной стадии ЧМ-2018 жеребьевку не посетят только тренеры сборных Австралии и Уругвая. Напомним, что уругвайцев возглавляет Оскар Табарес, а вот пост наставника австралийцев остается вакантным после отставки Ангелоса Постекоглу.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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crazysun78

Гостиницы дорогие, а ихние рфс влезать в долги не хотят..

20:48

Очень плохой мальчик

А зачем её вообще посещать?Проще по телевизору посмотреть,лежа на диване.

20:25

maxscorp78

Табарес-инвалид колясочник...а у Австралии нет тренера сейчас

20:24

Maren13

Выйдут, да, если к ним сборная России попадет.

20:17

баламошка

Они и так знают, что выйдут из группы.

20:11