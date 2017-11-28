Тренеры сборных Австралии и Уругвая не посетят жеребьевку ЧМ-2018

30 тренеров сборных примут участие в жеребьевке финальной стадии чемпионата мира-2018, а также посетят семинар для команд, сообщает пресс-служба ФИФА. Мероприятия пройдут 1 декабря в Москве. Семинар начнется в 14.00 по московскому времени, жеребьевка - в 18.00.

Из команд-участниц финальной стадии ЧМ-2018 жеребьевку не посетят только тренеры сборных Австралии и Уругвая. Напомним, что уругвайцев возглавляет Оскар Табарес, а вот пост наставника австралийцев остается вакантным после отставки Ангелоса Постекоглу.