Тренер Японии - о том, как его команда тянула время в матче с Польшей

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино признался, что разрешил игрокам катать мяч и не атаковать в последние минуты матча с Польшой (0:1). Отметим, что перед началом чемпионата мира Нисино заявил, что команда будет играть в строго атакующий футбол.

- Очень сложное решение. Я не рад, что мы играли так. Удержание мяча не входило в наши изначальные планы, - заявил Нисино. - Но сложилась очень сложная и рискованная ситуация. Если бы мы пропустили еще один гол и счет стал 0:2, мы бы вылетели из группы. Я не хотел раскрываться и решил, что мы попробуем положиться на параллельный матч Колумбии и Сенегала. Да, это был риск, потому что ситуация там тоже могла поменяться.

В итоге колумбийцы обыграли сенегальцев, и японцы прошли в плей-офф, опередив африканскую команду за счет меньшего количества полученных желтых карточек.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты